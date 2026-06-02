7月10日に公開される孫明雅の長編監督デビュー作『トロフィー』の60秒本予告とアザービジュアルが公開。また追加キャストとして、YOU、きたろう、山中崇、白川和子、黒田大輔、ソウジ・アライの出演が発表された。 参考：孫明雅長編初監督作『トロフィー』韓国公開決定梨里花、原田花埜、禾本珠彩の出演も K2 Pictures製作、分福企画による本作は、在日コリアンのひとつの“今”を描いたオリジナ