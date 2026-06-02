２日の東京株式市場は売り買い交錯のなかも主力銘柄に根強い買いが続き、日経平均株価は３日続伸する可能性が高そうだ。ただ、ここ急ピッチの上昇が続いていることから、スピード警戒感からの利益確定売りも想定され上値は重い展開が予想される。前日の欧州株市場は総じて軟調だった。独ＤＡＸが反落したほか、仏ＣＡＣ４０、英ＦＴＳＥ１００はいずれも３日続落となった。中東情勢は依然として不透明感が漂う状況で、この