気象庁によりますと。台風第６号は、暴風域を伴ったまま３日明け方から朝に近畿地方に接近する見込みです。近畿地方では、２日夜遅くから３日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波に警戒し、近畿南部では３日未明から明け方にかけては厳重に警戒してください。 【画像で確認】台風6号の影響は？大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山1時間ごとの雨風シミュレーション 【画像掲載】気象衛星「ひまわり」からみた「台風6号」