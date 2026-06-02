１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６６銭前後と前週末と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円７０銭前後と同３銭程度のユーロ高・円安だった。 イランのタスニム通信は１日、「イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を巡り、イランの交渉チームは仲介者を通した米国との協議を停止して