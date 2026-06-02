・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３３８．９５（－７０．３３） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５００３．０４（－１０１．６６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１４６．５９（－３６．７５） ・ロシア・ＲＴＳ １１３１．６０（－６．６５） 出所：MINKABU PRESS