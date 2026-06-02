１日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４６．４２ドル高の５万１０７８．８８ドルと小幅に４日続伸。最高値を更新した。ＡＩ半導体の新製品を発表したエヌビディア＜NVDA＞が買われ、投資家心理を上向かせた。ナスダック総合株価指数も連日で最高値を更新した。 ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が買われ、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が堅調推移。デル・テクノロジー