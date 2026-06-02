交際相手の女性の頭を殴り、包丁を突きつけ脅したとして、男がきょう（6月2日）逮捕されました。 【写真を見る】交際相手の女性の頭を殴り「警察に言うなら、お前を殺しても変わらんやろ」などと脅迫した疑い男（22）を逮捕【香川】 「警察に言うなら、お前を殺しても変わらんやろ」と脅迫か 暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されたのは、香川県高松市の家電量販店に勤める男（22）です。警察によりますと男は、き