― ダウは46ドル高と4日連続で最高値更新、エヌビディアが新半導体発表で大幅高、ハイテク株が相場を押し上げ ― ＮＹダウ 51078.88 ( +46.42 ) Ｓ＆Ｐ500 7599.96 ( +19.90 ) ＮＡＳＤＡＱ 27086.81 ( +114.19 ) 米10年債利回り4.453 ( +0.013 ) ＮＹ(WTI)原油 92.16 ( +4.80 ) ＮＹ金 4506.3 ( -86.7 ) ＶＩＸ指数16.05 ( +0.73 ) シカゴ日経225先物 (円建て)