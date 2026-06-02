大阪3月限ナイトセッション 日経225先物67260+180 （+0.26％） TOPIX先物3922.5-16.0 （-0.40％） シカゴ日経平均先物67300+220 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 1日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。イランメディアは、「イランが米国との戦闘終結に向けた交渉を停止する」と報じた。これをきっかけにリスク回避の売りが先行し、NYダウは260ドル超下落