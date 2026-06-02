2日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比210ポイント安の3万5590ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5859.63ポイントに対しては269.63ポイント安。 株探ニュース