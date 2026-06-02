北見市の国道でトラックと乗用車が衝突する事故があり3人がけがをしました。事故があったのは、北見市仁頃町の国道333号です。きのう午前6時前、走行中のトラックと対向車線を走行する乗用車が正面衝突しました。この事故でトラックを運転していた58歳の男性、乗用車の43歳の女性と、同乗していた、娘で中学生の女子生徒が病院に搬送され、このうち43歳の女性が肩の骨を折る重傷です。現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警