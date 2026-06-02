北海道・石狩市で会社の敷地内にある建物が燃える火事がありました。現在も消火活動が続いています。建物の外壁は焼け落ち、煙が立ちのぼっています。火事があったのは、石狩市新港中央2丁目にある会社の敷地内の建物です。きのう午後10時40分ごろ、近隣の会社の従業員から「建物と廃材が燃えている」と消防に通報がありました。いまのところ、けが人の情報はありませんが、消火活動が続いています。（２日午前７時半現在）