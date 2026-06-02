きょう6月2日午前6時半ごろ、ＪＲ函館線 大麻ー厚別駅間において、岩見沢5時55分発小樽行き 普通列車に不具合(ブレーキ関係)が発生しました。点検および処置を行い、7時10分ごろ運転を再開しましたが、この影響により一部列車に運休・遅れが発生しました。原因については調査中です。なお、乗客・乗務員にけがはありません。【運休】7本 8:02 ほしみ発新千歳空港行き 快速エアポート36号 : ほしみー手