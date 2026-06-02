現在、熊本県天草市と苓北町に暴風警報が発表されています。 ▼天草市牛深町 ▼阿蘇火山博物館・草千里 ▼阿蘇くまもと空港 ▼熊本駅白川口 ▼人吉市球磨川 ・カメラが動く場合があります。・音声はありません。・画面上の汚れが目立つ場合があります。ご了承ください。 ※都合により急遽終了する場合がございます。ご了承ください。