2日午前、大阪市天王寺の私立清風中学・高校の西側のフェンスのある植え込み付近に、バスが前から接触する事故がありました。 【写真を見る】【速報】無人の観光バスが大阪・清風高校の植え込みに前から突っ込む運転手とみられる男性1人けが 警察によりますと、バスには運転手も含めて「誰も乗っていなかった」ということです。 また運転手とみられる男性一人がケガをして救急搬送されているということです。意識はあるという