めちゃコミックは、電子コミック配信サービス「めちゃコミック」において、2026年6月よりKADOKAWA作品4000点以上の配信を開始する。本取り組みを記念し、6月1日(月)10:00より、KADOKAWA作品をお得に楽しめる週替わりクーポンキャンペーンを開催。期間中は、対象作品に使用できる「50％OFFクーポン」が週替わりで配布される。『ダンジョン飯』『超かぐや姫!』をはじめとした話題作人気シリーズをお得に楽しめるキャンペーンとなって