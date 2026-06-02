カルティエは、「サントス デュモン」コレクションの新作に、しなやかなメタルブレスレットを採用した3モデルを発表した。6月5日からカルティエ ブティックおよび公式オンラインブティックで発売する。「サントス デュモン」ウォッチ(シルバーサンレイダイヤル／イエローゴールド)「サントス デュモン」ウォッチ(シルバーサンレイダイヤル／プラチナ)1904年に飛行家アルベルト・サントス=デュモンのために製作されたオリジナルモデ