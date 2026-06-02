サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）で日本が1次リーグで対戦するスウェーデンとチュニジアが1日の調整試合でそろって敗れた。敵地でノルウェーと対戦したスウェーデンは怪物FWハーランド（マンチェスターC）がスタンド観戦となった中、前半だけで3失点。前半8分に先制を許すと、10分後にも波状攻撃を受けて2失点。同37分にはCKから3点目を奪われた。攻撃陣も5月30日の欧州チャンピオンズリーグ決勝に出場したFWヨケレス