女優の柴咲コウが2日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「サステナビューティーフェス オフショ」と書き出した柴咲。シースルーで肌見せした衣装をアップした。美しすぎる横顔でもファンを魅了。「凄く綺麗！」「このビジュ大好き」「光り輝いてコウ樣」「ぎゃああああ」「息をのむほどお綺麗です」「美しいコウさん最高ですね」などのコメントが寄せられた。