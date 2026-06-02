ホワイトソックスの村上宗隆内野手【ミネアポリス共同】米大リーグ、ホワイトソックスで右太もも裏の張りにより負傷者リスト（IL）に入っている村上宗隆が、患部に自身から採取した血小板を注入して組織の修復を図る「PRP注射」を受けた。ベナブル監督が1日、ミネアポリスでのツインズ戦前に明らかにした。村上はシカゴで治療を受け、1日からの遠征ではチームに同行していない。監督によると、数日間は治療と休養に専念すると