「上がってきた時よりは、良くはないかなと。けど、一日一善するために頑張っています」ロッテ・山口航輝は現在の打撃の状態についてこのように自己分析するが、再昇格後はバットで存在感を見せている。22年にチーム最多の16本塁打、翌23年に14本塁打を放った山口だが、昨季はパ・リーグタイ記録となる4打席連続本塁打を放つなど7本のアーチを描くも、出場試合数は35試合の出場にとどまった。今季に向けて、1月の自主トレ