「これ以上、人生に変化はいらない」と思っていた49歳の女性と、夢にフタをして生きてきた30歳の男性――。7月9日にスタートするフジテレビ系ドラマ『ラストノート』(毎週木曜22:00〜)で、内田有紀と寺西拓人が、交わるはずのなかった2人の“大人の純愛”を演じる。内田は『翼をください!』(1996年)以来30年ぶりのフジテレビ連続ドラマ主演、寺西は民放連続ドラマ初主演となる。(左から)内田有紀、寺西拓人○20歳近い年の差の男女