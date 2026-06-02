新しい土地でのご近所付き合いは、最初の関係づくりがとても大事ですよね。できれば良い印象を持ってもらいたいですし、相手から親切にされると自然とこちらも打ち解けたくなるものです。今回は、筆者の友人が引っ越したばかりの頃に体験したエピソードをご紹介します。 理想的な隣人