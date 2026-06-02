体調が悪い時、ついネットやSNSで症状を検索してしまうことはありませんか？ 今は手軽に医療情報へ触れられる時代です。しかし、その情報を信じすぎてしまうことで、医療現場では思わぬトラブルが起きることもあります。今回は、クリニックで働く知人看護師Sさんから聞いた、「ネット情報を信じすぎた患者さん」と院長とのやり取りをご紹介します。 「でもSNSでは」が止まらない患者さん これは、クリニックで働く知人看護師