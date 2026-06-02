マラソンに励む夫に、どこまでも付き添う義母。過保護すぎる世話焼きに加え、「妻なら支えるのが当然」と私を責め立てるようになり……。数十年後、私も「あの義母」にならないために誓った決意とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 中年夫のマラソン大会に付き添う義母 夫が最近マラソンを始めました。 目的はダイエットと体力づくりで、「続かないだろう」と思っていた私の予想に反し、意外にも長く続けています。