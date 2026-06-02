大好きなお客様が来ることを察知して、今か今かと待ちわびる猫さんたち。玄関に向かう足取りにも、気持ちが表れていたそうで…？ 再生回数15万回を突破する反響を呼んだ投稿には、「うわ～っかわいい～」「2人とも歓迎のスタンバイが早いなw」「本当に大好きなんだなぁというのが伝わってくる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『大好きな人』が家に来ることを察知した２匹のネコ→１時間半後…