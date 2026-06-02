時に人間の想像を超える姿を披露してくれる猫さん。もう二度と撮ることはできないと思われるカッコいい姿の激写に成功したそうです！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で8万表示を突破し、「躍動感！！」「鏡に映る姿が更にかっこいい」といったコメントが寄せられました。 【写真：猫が『大きく飛んだ瞬間』を撮影した結果…格闘ゲームのワンシーンのような『カッコよすぎる光景』】 格闘家ネコ、現る