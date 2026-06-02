愛知県は、３つの施設の美術品を保管する収蔵庫の建築費や維持管理費などで、約165億円を6月議会に議案提出します。 【写真を見る】美術品の新たな共同収蔵庫 建築費や維持管理費などで約165億円計上 6月定例議会に提出 愛知県 新たな収蔵庫は、2030年度、常滑市に完成する予定です。名古屋市東区の愛知県美術館、瀬戸市の愛知県陶磁美術館、長久手市の愛知県立芸術大学の美術品を保管します。 ３つの施設はいずれも利用開始か