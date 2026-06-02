愛知県は、美術館の収蔵スペース不足に対応する「共同収蔵庫」を常滑市に建設する費用を盛り込んだ補正予算案を発表しました。県立常滑高校の跡地に整備する共同収蔵庫は、県美術館・陶磁美術館・県立芸術大学の3つの施設の美術品を保管する計画で、県は24年間にわたる建設や運営などの費用として165億8700万円余りを6月補正予算案に計上します。3施設とも築年数が30年を超えて手狭になっていて、複数の美術施設が同じ