タレミやジャハンバフシュらが選出されるもアズムンが外れるイラン代表は6月1日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26人を正式発表した。アミル・ガレノエイ監督が率いるチームには、ベテランのFWメフディ・タレミやMFアリレザ・ジャハンバフシュが選出された一方、エースとして活躍してきたFWサルダル・アズムンがメンバーから外れた。国際試合91試合で57ゴールを挙げているアズムンは予備メンバーから外されて