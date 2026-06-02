GIGAZINEで年に3回実施しているプレゼントアンケートでは、「コンビニのおにぎりは1個何円まで許せる？」や「記事広告では良い点も悪い点も書くべき？」など、さまざまな質問をGIGAZINE読者に投げかけています。今回は普段どんな動画編集ソフトを使っているのかを、熱心なGIGAZINE読者に質問して調査してみました。「PCで動画編集ソフトを使っていますか？」の回答は、「使っている」(30％)、「使っていない」(70％)でした。使って