1日の参議院決算委員会で、立憲民主党の郡山りょう議員が、いわゆるブラック社労士の問題を取り上げた。【映像】開始9秒で噛む→笑いとツッコミの瞬間（実際の様子）郡山議員は冒頭、「今回、決算委員会、初めての質問となります。委員長をはじめとする理事会そし…理事会の皆様」と開始9秒でいきなり噛むと、周囲は笑い、「緊張している？」とツッコミも飛んだ。郡山議員が「緊張していますか。はい。このような機会をいただ