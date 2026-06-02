ダイソーのハート型水風船が可愛すぎました！飾っても様になるクオリティで、水に沈めて簡単にセットできる優秀アイテム。ゴム風船のように結ぶ必要もなく、フタは一体型で紛失の心配もありません。繰り返し使えるエコ仕様で、夏のレジャーを盛り上げてくれること間違いなしです。詳しく見ていきましょう♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くり返しつかえるみずふうせん価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJA