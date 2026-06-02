衣替えシーズンに大活躍するセリアの『マチ付き圧縮袋』。厚手のニットやトレーナーもスッキリ収納でき、パンパンだった収納袋にも驚くほどコンパクトにまとまります。四角く圧縮できるので、押し入れやクローゼットにもキレイに収まり、収納スペースに余裕が生まれるのも魅力。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マチ付き圧縮袋価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦60×横60×マチ32cm販売ショッ