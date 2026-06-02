暑い日の外出に限って、ハンディファンが電気切れ…。電車の待ち時間やお店の中で汗が止まらなくなると、暑さも気まずさも増していきます。そんなとき、ダイソーで見つかるコンパクトな涼感グッズをバッグに入れておくと安心です。小さくたためるので荷物のすき間に入れやすく、軽くあおぐだけでも体感がかなり違いますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみうちわ（寿司）価格：￥110（税込）サイズ（約）：直