ダイソーの『スリムパスタストッカー パスタメジャー付』は、京都芸術大学の学生さんとのコラボ商品。厚さ約3.3cmの超スリム設計が魅力で、キッチンのちょっとした隙間に収納でき、開封後のパスタ管理がぐっとラクになります。さらに計量機能付きで、袋を閉じる手間も不要。ありそうでなかったアイデアケースです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリムパスタストッカー パスタメジャー付価格：￥220（税込）サイズ（約