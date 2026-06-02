手洗いの際に爪の間がしっかり洗えているか不安に感じていたので、ダイソーで見つけた『ネイルブラシ』を購入してみました！ブラシがみっちりと密集した、プラスチック製のグッズ。しならせて変形させることができるので、爪や指先を効率よく洗えます！硬めのブラシなのに痛くないのもポイント。優しくしっかり洗えますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイルブラシ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコー