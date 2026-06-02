サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むカタール代表が1日に発表され、FWアフィフ（アルサド）らが選ばれた。2大会連続2度目の出場で、1次リーグB組で、スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。（共同）