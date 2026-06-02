吉本新喜劇の西川忠志（５８）のノースリーブ姿に注目が集まっている。１日にインスタグラムで「さぁ！今日から６月最高のお天気です日焼けしますね！！今日は１日、氏神さまへお詣りに。そしてそのままジムに行きました今日のトレーニングシャツは今年の僕の誕生日に娘から貰ったものです！！」とつづると、ノースリーブシャツ姿を披露。鍛えられた腕が目を引くショットになっている。「息子はトレパンをプレゼントし