7年ぶりに再び集結したWanna Oneの新たな旅路を描いた、Mnet Plusオリジナルリアリティ番組『WANNA ONE GO : Back to Base』の最終回が、きょう6月2日午後6時に配信される。それに合わせ、オリコンニュースでは、ソロ歌手としても活躍するメンバーのキム・ジェファン（KIM JAE HWAN）にインタビューを実施。再集結への思い、日本のファンへのメッセージを聞いた。【写真】今回は集まれなかったメンバーも一緒に…WANNA ONE■7年