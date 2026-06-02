離婚といえば近年は熟年離婚が話題にのぼりがちだが、実は若年離婚も多いことをご存知だろうか。厚生労働省の「人口動態統計」によると、別居と同年に離婚した夫婦は13万5264組。年齢別では「30〜34歳」の層が男性（1万9455人）、女性（2万1967人）と、ともに最多だった。30代前半は結婚適齢期でもあり、“離婚適齢期”でもあると言えそうだ。4月10日に発売されたコミックエッセイ『離婚するなら、今日かもしれない』（KADOKAW