女優の星乃夢奈（21）が2日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「初ブリーチしたんです」と書き出した星乃。「ミルクティーベージュ」とつづってニューヘアをアップした。「どうですかっっっ！初ブリーチは役で染めたいってずっと思ってたので叶って嬉しいのです」とコメント。「この季節のお散歩大好き〜」と添えた。ファンからは「めっちゃくちゃ髪色似合ってるよー」「想像してたより可愛すぎ