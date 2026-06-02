【ロンドン共同】デンマークのフレデリクセン首相は1日、自身が率いる中道左派の社会民主党を中心とした連立政権の樹立で他の3党と合意したと明らかにした。ロイター通信が伝えた。2019年に首相に就任したフレデリクセン氏は3期目を迎える。社民党は今年3月の議会選（179議席）で第1党を維持したものの、議席を50から38に大幅に減らした。連立交渉は2カ月以上に及び、中道の穏健党などが連立政権に加わる。トランプ米大統領