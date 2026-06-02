フリーアナウンサーの山口清香（26）が、2日までに自身のSNSを通じ、結婚したことを報告した。山口アナはテレビ埼玉「LIONS CHANNEL」のMCアシスタントを務めており、元西武監督の辻発彦氏（67）も祝福した。山口アナは「ご報告です。結婚いたしました」と幸せいっぱいのウエディングショットを添えて報告。「夫が昨年度からタイに赴任している関係で、二拠点生活を送っています」と明かし、「様々な選択肢がある中でも、ライ