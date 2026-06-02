「かりゆしウエア」を着て閣議に臨む（左から）林総務相、高市首相、茂木外相＝2日午前、首相官邸高市早苗首相と閣僚は2日の閣議に、沖縄の夏の正装「かりゆしウエア」姿で臨んだ。6月の恒例行事で、夏の軽装「クールビズ」推進と沖縄に寄り添う姿勢をアピールする狙い。かりゆし着用での閣議は2007年に始まり、東日本大震災や新型コロナウイルス禍などの緊急時を除き、例年行われている。沖縄県の玉城デニー知事が5月、官邸を