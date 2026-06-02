気象庁は2日早朝、台風6号に関する全般気象解説情報（11号）を出した。台風第6号は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みで、3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近するおそれがあるという。奄美地方では2日は、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけた。九州