黒竜江省ハルビン市にあるハルビン工業大学の国際キャンパスで5月31日、独特な風情を持つ歴史的建造物の前で第11回博士課程在学生合同結婚式（集団結婚式）が開かれ、187組の新郎新婦が参加した。ここ2年、合同結婚式に参加したすべての新郎新婦には母校から特別な贈り物としてダイヤモンドをあしらった結婚指輪が贈られている。今年のダイヤモンドは1カラットにも達した。新華社が伝えた。自然界では、天然ダイヤモンドは地下深部