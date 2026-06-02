YouTuberのRちゃんは5月31日、自身のYouTubeを更新。“ご報告”に「本当にすごい」「おめでとうございます」との声が寄せられています。【動画】Rちゃんの報告とは？「行動力が素晴らしいです」Rちゃんは『皆様へ、ご報告があります』と題した動画を投稿。「THE CLINIC（ザ・クリニック）」のCXOに就任し、新ブランド「FASTCLINIC（ファストクリニック）」を立ち上げたことを報告しました。「続けやすい肌メンテ」を掲げ、低価格で