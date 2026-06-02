赤色灯・サイレンをつけて約10km暴走！ 信号無視や速度超過繰り返す警視庁は2026年5月21日までに、偽の覆面パトカーで飲酒運転をして事故を起こし同乗者にケガをさせたとして、埼玉県戸田市に住む23歳の男を自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）と道路交通法違反（整備不良車両の運転の禁止）の疑いで逮捕しました。男は2025年12月21日の午前1時20分頃、東京都練馬区春日町の路上において、酒に酔った状態で偽の覆面パトカー