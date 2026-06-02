株式会社阪神タイガースと阪神電気鉄道株式会社が運営する阪神甲子園球場は1日、6月25日（木）のヤクルト戦で、台湾デーを開催すると発表した。8回目の開催となる今回は、台湾出身の阪神OB林威助氏がゲストとして来場する。また、台湾プロ野球チームのチアガールによるTigersGirlsとのダンスパフォーマンスの披露、甲子園歴史館特別スタジアムツアーも実施。タイガーエア台湾と台湾観光庁によるオリジナルグッズがもらえるブ